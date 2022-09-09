سيدة تتهم شقيقيها بالاستيلاء على ميراثها في الشرابية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً استغاثة سيدة لقيام أشقائها بالتعدى عليها بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، متضمناً استغاثة سيدة لقيام أشقائها بالاستيلاء على إرثها وتهديدها.

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد السيدة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وتبين قيامها بتحرير محضر بقسم شرطة الشرابية بتاريخ 29/8/2022 ضد أشقائها (ربة منزل، عاطل) لوجود خلافات بينهم حول الميراث بشأن شقة سكنية بدائرة القسم ، وذلك لقيامهما بتأجير تلك الشقة إلى أحد الأشخاص دون علمهما، وعقب علمها توجهت إلى الشقة، وقامت بإحداث بعض التلفيات بها، وقيام المستأجر بتحرير محضر ضدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه، وفى وقتٍ لاحق حضرت الشاكية وإتهمت شقيقيها بتهديدها.

عقب تقنين الاجراءات بِإشراف اللواء علاء بشندي تم ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أنكرا التُهم المنسوبه إليهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.