سلطنة عمان تعلن تنكيس الإعلام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية

إيمان حنا

أصدرت سلطنة عمان بيانا أعربت فيه عن بالغ أسفها لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وجاء فى نص البيان :" ببالغ الحزن تلقى السلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، حيث كانت الملكة الراحلة صديقة لسلطنة عمان، وعرف عنها منذ اعتلائها عرش المملكة حكمتها الرائدة ومساهمتها في نشر المحبة والسلام في العالم أجمع طوال فترة حكمها البالغة سبعين عامًا، وإن عمان بفقدانها تفقد شخصية مرموقة.

وقد أصدر السلطان هيثم بن طارق أوامره بتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفـارات سلطنة عُمـان في الخارج، وإذ تشارك سلطنة عُمان قيادة وحكومة شعب المملكة المتحدة في هذا المصاب الجلل؛ لتعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة الملكية الحاكمة وللشعب البريطاني الصديق.