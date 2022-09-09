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سفير الكويت باليابان: نبذل مزيدا من الجهد لتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:42 م
سفير الكويت باليابان: نبذل مزيدا من الجهد لتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين وزير الخارجية اليابانى وسفير الكويت باليابان
إيمان حنا

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أكد سفير الكويت لدى اليابان سامي الزمانان، على العمل من أجل تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين على مختلف المستويات، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال السفير الزمانان، خلال تقديمه أوراق إعتماده كسفير لبلاده في اليابان والتي تسلمها نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ، اليوم الجمعة، أنه تم تبادل الآراء حول سبل تطوير علاقات الشراكة والصداقة المتميزة بين دولة الكويت واليابان.

وأضاف الزمانان، أن توجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة الشيخ مشعل الأحمد الصباح واضحة وأكيدة بتوطيد علاقات دولة الكويت مع مختلف الدول الصديقة.

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