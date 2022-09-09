وأضاف باشنيك "لقد كان الناس ينتظرون إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا منذ أكثر من ثماني سنوات وهم مستعدون للمشاركة فيه في 4 نوفمبر -يوم الوحدة الوطنية- سواء قبل ذلك أو في وقت لاحق، وفي أي تاريخ آخر حتى في 31 ديسمبر".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد باشنيك على أن إجراء الاستفتاء لن يكون ممكنا إلا في ظل ظروف آمنة قدر الإمكان للسكان، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتم التجهيزات بسبب القصف الأوكراني.

وقال "إن القصف الأوكراني لايزال متواجدا في عدد من المناطق في بلادنا.. ليس لدينا الحق في تعريض شعبنا للخطر".. مضيفا أن القوات المتحالفة التي تحرر دونباس "تقرب موعد الاستفتاء خطوة بخطوة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.