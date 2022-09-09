اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:02 ص
أكرم القصاص
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زراعة 250 شجرة بمدخل قرية البراهمة فى قنا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:00 ص
زراعة 250 شجرة بمدخل قرية البراهمة فى قنا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة زراعة 250 شجرة بمدخل قرية البراهمة
قنا صابر سعيد

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قال أحمد عربى عابدين، رئيس الوحدة المحلية لقرية البراهمة بقفط جنوب قنا، أن الوحدة المحلية استجابة لمبادرة رئاسية تستهدف زراعة 100مليون شجرة تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية 2023 والتى حملت عنوان "اتحضر للأخضر" قامت بزرع عدد من الأشجار فى القرية.


وأوضح عابدين، لـ"اليوم السابع"، أنه فى حضور جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية، بدعم من آلات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة قفط، بدأت زراعة عدد من الأشجار يصل لـ 250 شتلة شجر بمدخل قرية البراهمة على مقربة من بوابة القرية الجديدة على الطريق السريع "القاهرة - أسوان" وذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، بهدف دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية.



وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المظهر العام وكذلك الحفاظ على المناخ والحد من التغيرات المناخية.


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