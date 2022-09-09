كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشباب والفتيات المشاركين في المعسكر التدريبي الأول للكوادر البرلمانية، في زراعة الأشجار بمدينة بلطيم ضمن مبادرة " كن مؤثرا" لمواجهة التغيرات المناخية ، كما اطلع محروس، علي التوصيات التي خرج بها الشباب خلال ورش العمل بشأن مواجهة تلك التغيرات ، كما ضم المعسكر التدريبي ورشة عمل تفاعلية عن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، من خلال التدريب علي أسئلة ذات الطابع البرلماني من طلبات إحاطة واستجوابات وغيره، فيما تفقد وكيل الوزارة المعسكر التدريبي، وناقش الشباب عن احتياجاتهم ومدى رضاهم عن ورش العمل والفعاليات المقدمة لهم.

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بجهود ومشاركة وكيل الشباب والرياضة فى زرع الأشجار خلال المعسكر التدريبي الأول لبرلمان شباب، حيث شارك الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشباب والفتيات المشاركين في المعسكر التدريبي الأول لبرلمان الشباب ، في زراعة الأشجار الفيكاس تحت شعار "من أجل مناخنا" بشأن التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، كأحد التوصيات التي وضعها شباب ضمن المعسكر التدريبي.

تضمن البرنامج التدريبي، جلسة التثقيف السياسي للمدرب "احمد مسعد" ، ناقش فيها مواد الدستور ، إقرار المعاهدات والإتفاقيات، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والرقابة علي أعمال السلطات التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، إلى ذلك الورشة الثانية تناولها المدرب احمد الرميلي عن القيادة وتطوير الذات، أما ورشة العمل الثالثة كانت تطبيق عملى لاستخدام أدوات الرقابة البرلمانية، للمدربان محمد الغنام واحمد مسعد،يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج التدريبي لإعداد الكوادر البرلمانية بمشاركة 63 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب،يقام المعسكر التدريبي الأول لإعداد كوادر برلمان الشباب ببلطيم بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي وحضور محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل الإدارة بالمديرية.



زراعة الاشجار



زراعة الاشجار بأيدي الشباب والفتيات



دعوة لزراعة الاشجار