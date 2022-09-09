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روسيا تطالب واشنطن ولندن بتقديم أدلة تثبت شراء موسكو الأسلحة من كوريا الشمالية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:40 ص
روسيا تطالب واشنطن ولندن بتقديم أدلة تثبت شراء موسكو الأسلحة من كوريا الشمالية مجلس الأمن
كتب أحمد عرفة

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طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وبريطانيا، بتقديم أدلة تثبت شراء روسيا الأسلحة من كوريا الشمالية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: أصبحت مزاعم الولايات المتحدة وبريطانيا بشراء روسيا الأسلحة من كوريا الشمالية محط انتباه، وأطالبهما في هذه المناسبة بتقديم أدلة ذلك، أو تبنّي رسميا المعلومات الكاذبة التي يروجان لها في أروقة مجلس الأمن.

وفى وقت سابق أعلنت رئيسة البنك المركزى الروسى، إلفيرا نابيولينا، أن بلادها بحاجة إلى زيادة إنتاجية العمل والقدرة التنافسية أثناء تحول الاقتصاد وليس فقط تغيير جغرافية الأسواق.

وقالت نابيولينا، خلال كلمة أمام منتدى "موسكو المالي"، اليوم الخميس: "لم تترك لنا أحداث هذا العام أي خيار، وعلينا أن نقوم بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني".

وأضافت:"من المهم ألا تقتصر إعادة الهيكلة على استبدال بعض أسواق التصدير جغرافيا بأسواق أخرى، ولكن الأهم أن نعمل على زيادة إنتاجية العمل والقدرة التنافسية وأن تكون لدينا حصة كبيرة من المنتجات التكنولوجية"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاقتصاد الروسي قادرا على الابتكار.

 

 

 

 

 


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