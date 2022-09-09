روسيا: القبض على خلية لتمويل "داعش" في منطقة موسكو

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ألقت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية /FSB/ القبض على خلية سرية لممولي تنظيم "داعش" الإرهابي على الأراضي الروسية في منطقة موسكو.

وأفادت الهيئة -وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، الخميس، بأنه تم الكشف عن خلية من ممولي "داعش" الذين حولوا مبالغ كبيرة لتمويل التنظيم الإرهابي، حيث قام أعضاء الخلية، من مواطني روسيا، بتحويل تلك المبالغ باستخدام بطاقات مصرفية إلى أحد العناصر القائمة على التمويل، والمدرجة على قائمة المطلوبين الدوليين لارتكاب جرائم خطرة بما في ذلك الأنشطة الإرهابية.

وتم التأكيد على اعتقال الجناة، ورفع دعوى بتهمة المساعدة في ارتكاب أنشطة إرهابية.