اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:05 م
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رئيس مدينة ملوى: بدء أعمال توصيل مرفق الغاز الطبيعي بقطاع 4 بمدينة ملوى

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:05 م
رئيس مدينة ملوى: بدء أعمال توصيل مرفق الغاز الطبيعي بقطاع 4 بمدينة ملوى محافظة المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء  أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم الانتهاء من أعمال الجسات بقطاع 4 للبــدء فى أعمال توصيل مرفق الغاز الطبيعي لأهالى مدينة ملوى بدءاً من شارع سيف باشا أمام قسم شرطة ملوى، وشارع 26 يوليو من ملف عوض حتى الإبراهمية وشارع الجلاء حتى بنك مصر.

وأكد "السايس"، أن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لجميع فئات المواطنين تعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطن بشكل مباشر، حيث تم الانتهاء من ضخ الغاز الطبيعي لكافة القطاعات بالمدينة وجارى البدء من توصيل الغاز الطبيعي بقطاع 4 بمدينة ملوى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة والاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات وإعطاء دفعة للعمل بها، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين .


ملوى

الغاز الطبيعى

توصيل الغاز

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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