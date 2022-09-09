وقال عباس - في برقية تعزية بعثها للملك تشارلز الثالث - "تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، بعد أن كرست حياتها في خدمة وطنها وشعبها، منذ اعتلائها العرش لعقود طويلة قضتها في العطاء وعمل الخير وتأدية واجباتها الملكية، تاركةً إرثاً زاخماً سيبقى محفوراً في أذهان وقلوب الأجيال".

وأضاف الرئيس الفلسطيني "وإننا إذ نشارككم عميق الحزن على رحيل جلالتها، لنتقدم لجلالتكم ومن خلالكم للعائلة السامية وللحكومة والشعب البريطاني الصديق، بأسمى عبارات التعازي القلبية، راجين الله تعالى لروح الفقيدة الكبيرة السكينة والطمأنينة، وأن يلهمكم ومحبيها حول العالم جميل الصبر وحسن العزاء".

وأبرق عباس لرئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس، معزيا إياها والحكومة والشعب البريطاني الصديق برحيل الملكة إليزابيث الثانية.