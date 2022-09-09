رئيس برلمان لبنان يؤكد تمسك بلاده بحقوقها فى استثمار ثرواتها

إيمان حنا

أكد رئيس برلمان لبنان نبيه برى، على تمسك لبنان بإتفاق الإطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها ولضرورة العودة إلى الناقورة للتفاوض غير المباشر حتى الوصول الى النتائج المرجوة . وفق بيان لبرلمان لبنان .

وقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوسيط الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بيروت مايكل ريتش ، وقد استعرض هوكشتاين نتائج جولته وما حمله للبنان على إثر الاجتماع الأخير الذي ضم الرؤساء الثلاثة في بعبدا .

وكان الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قد أعلن بعد اجتماعه مع رئيس لبنان العماد ميشال عون في قصر بعبدا أنه متفائل بالوصول الى اتفاق حول ترسيم الحدود وأن هناك تقدماً في هذا المجال.