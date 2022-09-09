رئيس الدستورية يشكر الرئيس السيسي لدعمه اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الجمعة، فى مؤتمر صحفي، تفاصيل فعاليات الإجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، الذى يعقد حلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية كلمته فى المؤتمر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يرعى لاجتماع رؤوساء المحاكم الدستورية الأفريقية، كما وجه الشكر للسفير سامح شكرى وزير الخارجية لتوفيره كافة السبل والامكانيات الأزمة لعقد الاجتماع.

كما توجه المستشار بولس فهمى بالعزاء لرؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية لدول الكومنولث فى وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

ويعد هذا الاجتماع هو السادس، بعد قيام المحكمة الدستورية العليا المصرية بعقده فى عام 2017، والذى يجمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من دولة أفريقية لتحقيق التعاون القضائي الدستورى الذي يضمن للمواطن الأفريقي أن يتمتع بالحرية والعدالة والمساواة.

ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة للدول الأفريقية لما يتضمنه من توصيات هامة تساعد على تحقيق القضاء الدستورى للمواطنين فى القارة السمرا.