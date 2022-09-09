رئيسة وزراء مولدوفا تنفي استقالتها من منصبها

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نفت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتا، شائعات تنحيها عن منصبها واستقالة حكومتها.

وقالت جافريليتا -وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الجمعة إن مولدوفا مليئة بالشائعات ومن الصعب أن تظل حازمًا عند الاستماع إلى تلك الشائعات.. أنا لا أستمع إليها.. لقد سمعت عن استقالتي المحتملة منذ أن توليت المنصب.. إن تقارير استقالتي مبالغ فيها إلى حد كبير".

وأضافت أنها لا تحتفظ بالمنصب من أجل المنصب نفسه ولكن "طالما يمكنني اتخاذ قرارات للتعامل مع الأزمة وإرساء الأساس لنمو مستقر وتأمين مولدوفا في الفضاء الأوروبي وفي العالم الحر سأبذل قصارى جهدي".

وفي سياق آخر، قالت شركة طيران مولدوفا المولدوفية إن الرحلات المباشرة بين موسكو وتشيشيناو، التي تم تعليقها في فبراير الماضي، ستستأنف اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن البيان "سوف تستأنف شركة -إير مولدوفا- تشغيل الرحلات إلى موسكو اعتبارا من أول أكتوبر، بعد انقطاعها اعتبارا من فبراير 2022.. ويأتي هذا القرار نتيجة لطلبات لا حصر لها من مواطني مولدوفا".

وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في مولدوفا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وتم إغلاق المجال الجوي.

وفي وقت لاحق، تمت إزالة القيود تدريجيا، على الرغم من عدم استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى موسكو.