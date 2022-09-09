رؤساء أمريكا السابقون ينعون إليزابيث الثانية.. ترامب: لن ننسى صداقتها وحكمتها

كتبت ريم عبد الحميد

أعرب كافة الرؤساء الأمريكيين السابقين عن حزنهم لوفاة إليزابيث، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية. وقال دونالد ترامب على منصته على السوشيال ميديا تروث سوشيال إن إليزابيث سيتم تذكرها دائما لإخلاصها لبلادها وتفانيها الراسخ لمواطنيها من الرجال والنساء. وأضاف: أنا وميلانيا نعتز دائما بوقتنا مع الملكة ولن ننسى أبدا صداقة صاحبة الجلالة الكريمة، والحكمة العظيمة وروح الدعابة الرائعة، يا لها من سيدة عظيمة وجميلة ولم يكن هناك أحد مثلها.

وقال باراك وميشيل أوباما إنها قامت بدور الملكة بنفسها، وبعهد كان سمته الأناقة والعمل الدؤوب وتحدى الصعاب والتوقعات الموضوعة على نساء جيلها.

وأضاف باراك إنها رحبت به هو وزوجته، كأول رئيس أمريكى وسيدة أولى من أصل فريقى، على الساحة العالمية بأذرع مفتوحة وسخاء غير عادى. بينما وصفها جورج دبليو بوش بانها امرأة ذات ذكاء وسحر وذكاء عظيم. وقال بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، إنهما ينضما إلى الناس فى جميع أنحاء العالم فى تقديم الشكر على حياتها الاستثنائية.

وقال جيمى كارتر فى بيان إن كرامة إليزابيث وإحساسها بالواجب كانا مصدر إلهام، ويشارك الملايين حول العالم فى الحداد على قائدة عظيمة.