دعم أمريكي بـ 7 ملايين دولار لمساعدة النساء والفتيات في اليمن

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قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلة بمكتب المساعدات الإنسانية التابع لها، 7 ملايين دولار، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، للمساهمة بمساعدة نحو نصف مليون من النساء والفتيات الضعيفات في اليمن بمجال الإغاثة الطارئة ومساعدات الحماية والصحة الإنجابية.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم /الجمعة/ - أن التمويل المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيساهم في زيادة وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية في المناطق الأشد احتياجاً، كما سيسمح بتوفير صندوق الأمم المتحدة للسكان لخدمات الطوارئ التوليدية ورعاية الأمومة في 8 مستشفيات و4 عيادات متنقلة، 6 مساحات آمنة خاصة بالنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية وفرص المعيشة وخدمات الإحالة لتلقي الدعم القانوني والطبي.

ولفت الصندوق إلى أنه سيتم دعم خدمات الصحة العقلية من خلال مراكز متخصصة بالصحة النفسية، وتقديم الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة للعائلات التي تهرب بسبب الصراع أو الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال آلية الاستجابة السريعة التي يقودها الصندوق الأممي.. مشيرا إلى احتياج 8 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، في الوقت الذي يستطيع فيه فقط مرفق صحي واحد من بين كل خمسة مرافق توفير خدمات الأمومة والطفولة.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نستور أوموهانجي " إن الدعم سيمكن الصندوق من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة وضمان قدرة النساء والفتيات في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والحماية التي يحتجن إليها بشكل عاجل".. مضيفا "لقد جاء دعم الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية الدولية في الوقت المناسب بينما يستمر انخفاض التمويل في تقويض الخدمات المنقذة للحياة للنساء والفتيات بشكل كبير".

ويحتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان لـ 66 مليون دولار من أجل تمويل استجابته المنقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات خلال الثلاثة الأشهر القادمة في اليمن.