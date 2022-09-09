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خلال 4 أيام.. ليز تراس تدخل التاريخ كأول رئيسة وزراء في بريطانيا تلتقى ملكين

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:24 م
خلال 4 أيام.. ليز تراس تدخل التاريخ كأول رئيسة وزراء في بريطانيا تلتقى ملكين ليز تروس
كتبت شيماء بهجت

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فى سابقة هى الأولى فى بريطانيا، ستكون ليز تراس أول رئيس وزراء يلتقى ملكين خلال 4 أيام، حيث التقت الملكة إليزابيث الثانية الثلاثاء، فى قصر بالمورال بالمرتفعات الإسكتلندية، لتتسلم بذلك مهامها رسميا.

لكن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يدخلها ضمن خطة جسر لندن لبرنامج بريطانيا بالأيام العشرة لوداع الملكة، حيث من المنتظر أن تلتقى اليوم الجمعة، الملك الجديد تشارلز الثالث.  

ومن المؤكد أن ليز تراس لم تعتقد يوما أنها ستدخل تاريخ بريطانيا كأول رئيس وزراء يلتقى ملكين في 4 أيام.

وتراس، البالغة من العمر 47 عاما هي رئيس الوزراء رقم 56 فى المملكة المتحدة وثالث امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

ونعت رئيسة الوزراء الملكة، مؤكدة أن وفاتها "شكلت صدمة هائلة للأمة والعالم".

واليوم الجمعة، خاطبت تراس، الأمير تشارلز الذي بات تلقائيا الملك الجديد للمملكة المتحدة، بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وقالت تراس: "اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ أكثر من ألف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث".

ومن المقرر أن يلتقي الملك الجديد، رئيسة الوزراء ليز تراس التي كان تعيينها رسميا من قبل إليزابيث الثانية، الثلاثاء الماضي، آخر مهمة دستورية قامت بها الملكة في حياتها.

 


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