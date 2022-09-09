خدمات طبية مجانية بمعرض أهلا مدارس بالقاهرة.. كشف "أسنان وعيون" مجانى لرواد المعرض.. 142 فرعا على مستوى الجمهورية وقوافل متحركة تجوب المحافظات.. مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة 25%.. و711 مكتبة تقدم تخفيضات هائلة

كتب مدحت وهبة

يستمر معرض وزارة التموين والتجارة الداخلية "أهلا مدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، كما تمت إتاحة خدمة توفير عيادات كشف الأسنان والعيون لزوار المعرض مجانا، مع تقديم الاستشارات الطبية من خلال أطباء متخصصين تابعين لإحدى الشركات المشاركة فى المعرض.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك ما يقرب من 142 معرضا رئيسيا وفرعيا بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 33 شادرا، كذلك مشاركة 500 ‏مكتبة فى تخصيص أماكن داخلها كفروع معرض أهلا مدارس وطرح المستلزمات بنفس قيمة تخفيضات المعرض من كراسات وكشاكيل وأقلام وكافة المستلزمات المدرسية ،كما يتم إطلاق قوافل متحركة فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد فيها فروع لمعرض أهلا مدارس أو مكتبات مدرسية كما المعرض الرئيسى فى القاهرة يتميز بأن أكثر من 70% من المعروضات محلية الصنع ،وأنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته، بالإضافة إلى قيام جهاز حماية المستهلك بتذليل المعوقات التى قد تواجه سير العمل بالمعرض، مع تقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار المعرض لمساعدتهم فى شراء احتياجاتهم طوال فترة إقامته، مع وجود تدقيق من الجهاز حول جودة المعروضات.

من جانبه أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، انه تم الاتفاق مع بعض البنوك الكبرى للمشاركة فى المعرض لإتاحة تمويلات لسداد مصروفات الطلاب فى المدارس والجامعات وأن المعرض الرئيسى بالقاهرة يتضمن كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة حيث يشارك كبار الشركات المنتجة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 إلى 30%، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة حيث تم توفير ملابس الطلاب "اليونيفورم" كما تم تخصيص جناح لعرض اجهزة الكمبيوتر واللاب توب وكذلك عروض الانترنت بأسعار مخفضة لافتا إلى أن الهدف من المعرض هو تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية من خلال توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة .