حياه كريمة.. الكشف على 236 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الحمراوين بالقصير

أجرت القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف الطبي علي 236 مواطنا من قرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، وسط محافظة البحر الأحمر، والتي بدأت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها خلال شهر سبتمبر بها .

وأكد اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة، حيث قضت يومين لإجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج والتحويل للمستشفيات مجانا.

وتستمر اليوم الجمعة القوافل العلاجية التابعة بمبادرة حياة كريمة الكشف الطبي علي أهالي قرى مدينة الشلاتين، حيث بدأت عملها هناك أمس الخميس، بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرية الحمروبن بمدينة القصير لمدة يومين.

ومن المقرر أن تستكمل القوافل العلاجية عملها عقب قرى أدلديت وسرارة الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب لمدة يومين 10 و11 سبتمبر، ومنها لقرية أبو رماد التابعة لحلايب يومى 12 و13 سبتمبر الجارى، ثم تنطلق إلى مدينة مرسى علم بعد ذلك.

تبدأ القوافل العلاجية عملها بمدينة مرسى علم بقريتى حماطة وابو غصون يومى 14 و15 سبتمبر، ومنها إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم يومى 16 و17 سبتمبر، ثم تنطلق لقريتى أم الحويطات والنصر التابعتين لمدينة حلايب يومى 18 و19 سبتمبر.

وتنهى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بالكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى قرى البحر الأحمر يومى 20 و21 بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.