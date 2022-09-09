اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:03 ص
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حياة كريمة.. قوافل طبية تكشف مجانا على أهالى حلايب لمدة يومين بدءا من الغد

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:00 ص
حياة كريمة.. قوافل طبية تكشف مجانا على أهالى حلايب لمدة يومين بدءا من الغد قوافل طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تبدأ غداً السبت، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بالكشف الطبي علي أهالي مدينة حلايب، بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرى أدالديت واسرارة بالشلاتين، حيث تقضي القوافل يومي السبت والأحد بمدينة حلايب وتضم جميع التخصصات، ويتم الكشف وصرف العلاج مجانًا. 
 
وكانت بدأت القوافل الشهرية لمبادرة حياة كريمة عملها خلال شهر سبتمبر الجارى بقرية الحمروين بمدينة القصير ولمدة يومين 6 و7 سبتمبر، والتى تضم جميع التخصصات ويتم خلالها إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا عقب الانتهاء من الكشف على أهالى قرية الحمروين انطلقت امس الخميس إلى قريتى ادلديت وسرارة بالشلاتين لمدة يومين 8 و9 سبتمبر.
 
ومن المقرر أن تستكمل  القوافل العلاجية عملها  عقب قرى أدلديت وسرارة الكشف الطبى غدا بالكشف علي  أهالى مدينة حلايب لمدة يومين 10 و11 سبتمبر، ومنها لقرية أبو رماد التابعة لحلايب يومى 12 و13 سبتمبر الجارى، ثم تنطلق إلى مدينة مرسى علم بعد ذلك.
 
تبدأ القوافل العلاجية عملها بمدينة مرسى علم بقريتى حماطة وابو غصون يومى 14 و15 سبتمبر، ومنها إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم يومى 16 و17 سبتمبر، ثم تنطلق لقريتى أم الحويطات والنصر التابعتين لمدينة حلايب يومى 18 و19 سبتمبر.
 
وتنهى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بالكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى قرى البحر الأحمر يومى 20 و21 بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

 


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القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة



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