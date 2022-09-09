اليوم السابع
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"حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى الواحات البحرية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:18 م
"حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى الواحات البحرية مبادرة حياة كريمة
كتبت - مرام محمد

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تطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، اليوم، وعلى مدار يومين، في قرية الحارة بالواحات البحرية، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.
 
وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.
 
وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.
 
 
القوافل الطبية المجانية لمبادرة حياة كريمة
القوافل الطبية المجانية لمبادرة حياة كريمة
القوافل الطبية المجانية لشهر سبتمبر
القوافل الطبية المجانية لشهر سبتمبر

 


حياة كريمة

قوافل حياة كريمة

قوافل طبية

تطوير الريف المصري

مبادرة حياة كريمة

الواحات البحرية

الجيزة



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