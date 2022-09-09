حياة كريمة.. إحلال وتجديد الغرف الخاصة بمياه الشرب بنطاق أبو سمبل في أسوان

أسوان - صلاح المسن

تتواصل مشروعات مبادرة حياة كريمة في مختلف القطاعات بقرى محافظة أسوان، وفي هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لقروي أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، بمتابعة أعمال تنفيذ العمل في مشروعات مياه الشرب.

وتم البدء في صب الغرف، بعد أن تم تغير وتجديد محابس المياه بقرية ابوسمبل وتوشكى، المربوطة بخطوط وشبكات مياه الشوارع الداخلية، وسيتم استكمال العمل تباعا في باقي القرى بعد أن تم إحلال وتجديد خطوط المياه وتجديد وتغير محابس المياه وإلزام المقاول سرعة الانتهاء من استكمال إحلال وتجديد باقي الغرف والمحابس في القرى المستهدفة ورفع التراكمات وتسويه الشوارع .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جار العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جار التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية وتابع و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.