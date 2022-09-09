اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:22 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير الصحة يوجه بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستيفاء معايير الجودة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة يوجه بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستيفاء معايير الجودة وزير الصحة خلال الاجتماع

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة يوجه بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستيفاء معايير الجودة

"الزراعة" تختتم فعاليات ورشة عمل تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات النخيل بأسوان

وزير الرى: كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة لخدمة المزارعين فى المقام الأول

وزير الأوقاف: حقوق ذوى الأرحام أصيلة فى الإسلام وتسهم فى تماسك المجتمع

وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال

وزيرة البيئة تلتقى بنظيرها بدولة زامبيا لمناقشة التعاون المشترك لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

8 تصريحات مهمة لوزير الرى حول تأثيرات التغيرات المناخية

التعليم العالى تناقش إنشاء وحدة دراسات سوق العمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

 


الرى

الزراعه النقل

التنميه المحليه

التعليم

الاوقاف

البيئه



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