حجز شاب على ذمة التحريات لاتهامه بمضايقة طالبة جامعية من نافذة شقته في الهرم

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز شاب على ذمة تحريات المباحث الجنائية، لاتهامه بمضايقة جارته طالبة جامعية، من خلال توجيه إيحاءات لها في منطقة الهرم بالجيزة.

واستمعت النيابة إلى المبلغة، والتي أكدت على أن المتهم يسكن في العقار المواجه لها، ويتعرض لها بإشارات وإيحاءات.

تلقى المقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، بلاغا من طالبة جامعية، اتهمت فيه جارها بمضايقتها، وتوجيه إيحاءات لها من نافذة مسكنه، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم شاب يبلغ من العمر 28 سنة، يقيم بالعقار المواجه للفتاة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.