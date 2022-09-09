جونسون يحرج "BBC": طالبوني بالحديث عن إليزابيث باعتبارها متوفاة قبل أشهر

كتبت : نهال أبو السعود

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن طلب لهيئة الإذاعة البريطانية إجراء مقابلة معه قبل اشهر والحديث عن الملكة إليزابيث الثانية باعتبارها متوفاة، للتحدث عن الملكة تحسبا لأسوأ ما يحدث ، وطلب منه أن يتحدث عنها بصيغة الماضي لكنه رفض.

وفقا لدايلي ميل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العموم لذكرى الملكة إليزابيث الثانية، حيث قال جونسون، الذي استقال مؤخرا من منصبه: "آمل ألا يمانع البرلمان إذا بدأت حديثي باعتراف شخصي. قبل بضعة أشهر، طلب صحفيو هيئة الإذاعة البريطانية إجراء مقابلة معي بشأن جلالة الملكة. جلسنا، وبدأت الكاميرا في التصوير، ثم طلبوا مني التحدث بشأنها بصيغة الماضي.. تملكتني غصة في حلقي، ولم أستطع الاستمرار. بالكاد كبحت دموعي"

قال جونسون للنواب: `` أخشى أنني اختنقت ببساطة ولم أستطع الاستمرار. في الحقيقة لا أتأثر بالدموع بسهولة ، لكن حزني غمرني لدرجة أنني اضطررت إلى أن أطلب منهم الرحيل.

كما تحدث جونسون عن آخر لقاء له مع الملكة في بالمورال يوم الثلاثاء ، قبل 48 ساعة من وفاتها، وقال لأعضاء البرلمان: "اليزابيث كانت متألقة ومطلعة ومفتتنة بالسياسة كما أتذكر دائمًا وحكيمًة مثل أي شخص أعرفه ، إن لم يكن أكثر حكمة".

في غرفة مجلس العموم المليئة بأعضاء البرلمان يرتدون ملابس سوداء ، وصف جونسون الملكة بأنها "حجر الزاوية في القوس الشاسع للدولة البريطانية"، ومن المقاعد الخلفية ، أخبر النواب عن لقائه الأخير مع الملكة ، "عندما ودعت رئيس وزرائها الرابع عشر ، ورحبت بالمرتبة الخامسة عشرة".

وكان قصر باكنجهام قد أعلن يوم أمس الخميس، 8 سبتمبر، عن وفاة الملكة، إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما.