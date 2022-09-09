اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:12 ص
أكرم القصاص
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جهاز النوبارية يقرر توفير خطوط نقل جديدة داخل المدينة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:00 ص
جهاز النوبارية يقرر توفير خطوط نقل جديدة داخل المدينة رئيس جهاز النوبارية الجديدة مع قيادات الجهاز ومسئولى شركات النقل
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس  أحمد إسماعيل، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، توفير خطوط نقل جديدة داخل المدينة وذلك لربط المدينة بكافة المناطقة المجاورة، وتوفير كافة الخدمات لمواطنى المدينة.

 

وأوضح أنه تم توفير أيضا خدمة الانتقالات لسكان المدينة على خطوط القاهرة والصعيد وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من خطوط السوبر جيت وتوفير مكان على الطريق الصحراوى يكون محطة انتظار وقطع تذاكر للركاب كما تم التواصل مع الشركات الخاصة العاملة فى مجال النقل البرى ليكون لها محطة انتظار ركاب  على الطريق الصحراوى بالمدينة. وذلك تنمية للخدمات الحيوية بالمدينة.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه النوباريه الجديده

خطوط نقل



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