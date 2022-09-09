جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركى عمليات وإدارة مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتبه رجال إدارة الحركة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لتفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة إلى ميناء سفاجا البحرى بالوردية التانية، برئاسة هشام عوض شراقة، وطلعت أحمد اسماعيل مديري إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 72B واردة على الباخرة بوسيدون من ميناء ضبا ومحرر عنها البيان الجمركي رقم 326311 لسنة 2022 أمتعة الشخصية باسم م . ع مصرى الجنسية قادم من الإمارات وبتفتيشها تبين وجود 5571 قطعة ملابس جاهزة جديدة ومتنوعة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط محمد عادل، الحسيني سيد ، عبدالرحمن حمدي مأموري الحركة وأبوبكر عبدالحافظ مشرف الحركة بحضور محمد عبدالرؤوف مدير مجمع الوارد وأحمد ممدوح وحمادة النقيب مأموري التعريفة ومصطفى هاشم مدير التعريفة، وعبدالمنصف عبدالعال رئيس قسم المكافحة عمليات وهاني خليفه مفتش المكافحة ومحمد إسماعيل مدير المكافحة عمليات ومروان البارودي مدير الأمن الجمركي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و609 آلاف و666 جنيها.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 386 لسنه 2022 وحرره مصطفي يحيى وعبدالعال أحمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .