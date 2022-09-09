"جمارك المطار" تضبط راكبا بحوزته 576 شريط عقار مدرج بجداول المخدرات

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من عبوات دوائية وشرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات، وراكب اخر اجنبي من اصل عربي بحوزته سجائر الكترونية بها زيت مخدر.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف هشام محمد حافظ الورداني مامور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد علي الشريف رئيس القسم تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمود سيد طه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ الصالة الموسمية بتكليف هشام الورداني بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٥٧٦ شريط لعقار solpadeine الذي يحتوي علي مادة "كودايين" والمدرج في جداول المخدرات باجمالي ٥٧٦٠ قرص.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل عربي بحوزته ٩ سجائر الكترونية و ٢ عبوة بلاستيكية بداخلهم زيوت مخدرة وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك قام عمرو عبد المنعم سالم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما اسفر عن واقعة الضبط المذكورة.

امر خالد محمود عبد العظيم مدير الإدارة الاولي بالانابة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول.

كما امر احمد علي السيد مدير الادارة الاولي بمبني الركاب رقم ٣ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الي النيابة المختصة.