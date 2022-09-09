جلسة برلمانية 10 ساعات و 96 طلقة لتأبين الملكة إليزابيث اليوم

كتبت ريم عبد الحميد

تشهد بريطانيا اليوم العديد من الإجراءات لتأبين الملكة إليزابيث الثانية، ملكة البلاد التي رحلت الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وقالت شبكة سكاى نيوز، إن البرلمان لن يعقد جلسته الصباحية المعتادة الجمعة لمناقشة القوانين العامة. وبدلا من ذلك، سيعقد النواب جلسة خاصة يلقون فيها كلمات تعبر عن حزنهم لوفاة الملكة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة لمدة 10 ساعات كاملة، وسيكون فى مقدمة المتحدثين خلالها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.

وفى الوقت الذى بدأ فيه البريطانيون يتجمعون أمام قصر باكنجهام، لإلقاء الورد تعبيرا عن حزنهم لوفاة ملكتهم على مدار سبعة عقود، فإن العاصمة البريطانية لندن ستشهد إطلاق 96 طلقة لتأبين الملكة، ويمثل هذا العدد عمر الملكة التي عاشت 96 عاما. وبعد الخطاب سينطلق الملك فى جولة بالمملكة يزور فيها قادة حكومات إيرلندا لشمالية وويلز واسكتلندا قبل العودة على لندن.

وسيلقى الملك تشارلز الثالث خطابا متلفزا للبريطانيين ينعى فيه والدته الراحلة، ويتعهد بخدمة البلاد بعد توليه العرش.