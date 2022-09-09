جامعة القناة تفوز بمركز أول للكرة الخماسية والثانى بالسلة فى دورى الجامعات

الإسماعيلية- صبرى غانم

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لفريق كرة القدم الخماسية الحاصل على المركز الأول وفريق كرة السلة الحاصل على المركز الثانى ضمن فعاليات الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، معرباً عن سعادته البالغة لحصول طلابه على مركزين فى الدورة التى تنافست بها 8جامعات مصرية، متمنياً لجامعتنا وطلابها مزيد من التقدم وحصد البطولات مجدداً دعمه للأنشطة الطلابية والموهوبين والمتميزين بكافة البطولات سواء محلية، إقليمية، دولية.

جاءت الدورة التنشيطية تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والتى استضافتها جامعة طنطا بإشراف عام الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفريق شارك بالفوج الأول- الطلبة البنين- "المتميزين رياضيا" فى منافسات كرة القدم الخماسية واستطاع طلاب جامعة القناة الفوز بمركزين عن جدارة موجهاً التهنئة لطلابه، ومقدماً الشكر لكل من ساهم فى تحقيق هذا الفوز، معلناً عن خطة أنشطة طلابية متميزة خلال العام الدراسى الجديد.

وأضاف الدكتور محمد غنيم أن لقاء "المتميزين رياضيا "الذى استضافته جامعة طنطا فى مدينة بلطيم خلال الفترة من 3 إلى 7سبتمبر الجارى يُعد فرصة كبيرة لتعميق الصلة بين طلاب الجامعات المصرية وسط أجواء صيفية مليئة بالتنافس والحماس.

فيما أفاد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الدورة التنشيطية بإشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد المصرى للجامعات، والدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد المصرى للجامعات.

تأتى المشاركة الطلابية بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة ومحمد إمام مدير النشاط الرياضى رافق الطلاب مسئولى الإدارة العامة لرعاية الشباب أيمن رفعت والدكتور أحمد رفاعى.