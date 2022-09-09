تغيير النشيد الوطنى البريطانى بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كتبت شيماء عبد المنعم

جرى تغيير كلمات النشيد الوطني البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أمس الخميس، والتى حكمت البلاد لفترة طويلة عن عمر يناهز 96 عامًا، فى قلعة بالمورال فى أسكتلندا، بينما كانت مع ابنها الأكبر تشارلز، الذى اعتلى العرش الآن.



الملكة اليزابيث وملك تشارلز

تكريما للحاكم الملكى الجديد للمملكة المتحدة، تم تعديل بعض كلمات النشيد الوطنى من "حفظ الله الملكة" إلى "حفظ الله الملك"، "God Save the Queen" إلى "God Save the King"، وحسب ما نشره موقع "nypost" سيبقى محتوى النشيد كما هو، مع استبدال كلمة "ملكة" بكلمة "ملك"، وتغيير ضمائرها إلى هو بدلًا من هى.

كُتب النشيد الوطنى عام 1745 وكان فى الأصل يحمل عنوان "حفظ الله الملك" تكريماً للحاكم آنذاك الملك جورج الثالث، ولم تصبح الأغنية نشيد البلاد حتى أوائل القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين، يتنقل النشيد ذهابًا وإيابًا بين "حفظ الله الملك" و "حفظ الله الملكة"، اعتمادًا على جنس الملك.

وعلي جانب آخر، أصدر بنك إنجلترا، بيانا أعرب فيه عن نيته استبدال صورة الملكة الراحلة إليزابيت الثانية بصورة الملك تشارلز على عدد من الفئات النقدية، وجاء فى البيان أن هذا الإجراء سيبدأ بعد انتهاء الحداد على الملكة الراحلة والذى سيستمر 10 أيام.

وأوضح البيان أن الفئات النقدية التي تحمل صورة الملكة ستبقى سارية، وأن التغيير سيلحق جميع الفئات التي تحمل صورتها، وهي أوراق 5 و10 و20 و50 جنيها. وأكد البيان أن هذا الإجراء سينسحب على أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجامايكا وباقي بلدان الكومنولث.