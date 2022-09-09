"تعليم الكبار" تحتفل باليوم العالمى لمحو الأمية

كتب محمود طه حسين

احتفلت الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية، حيث ركز اليوم العالمي لمحو الأمية لهذا العام على موضوع "التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة".

وتحدث الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة، عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك للوقوف على الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والتحولات في مساحة تعلم القراءة والكتابة، موضحا أن مفهوم التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة تعني التحول نحو التركيز على المهارات الحياتية، وتحقيق التنمية الشخصية ، وزيادة الوعي الاجتماعي بقضايا المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار ناصف إلى أهمية مساعدة الدارسين الكبار في تحديد مشكلاتهم والبحث عن حلول واقعية لها، مؤكدا على ضرورة التعامل مع البيئات الافتراضية، ومواجهة التحديات التى تعيق عملية التحول والتى تتمثل فى: التغيرات المناخية ، واتساع الفجوة الرقمية، والصراعات العنيفة، والتكنولوجيا الأوتوماتيكية، مشيدا بأهمية الشراكة بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة العامة لتعليم الكبار لمواجهة الأمية.

وتناولت الاحتفالية أربع جلسات هى: عرض الدكتور محمد ناصف لإنجازات الهيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة ومبادرات رائدة في مجال محو الأمية وتكريم الرعاة وتوزيع شهادات للمتحررين من الأمية وقضية الأمية (التحديات _ وكيفية التغلب عليها) حلقة نقاشية ترأس الجلسة أ.د إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني ترأس الجلسة أ.د نادية جمال الدين أستاذ أصول التربيه جامعة القاهرة.

وحضر الاحتفالية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والدكتور محمود عبد الخالق مساعد وزير الأوقاف ومحمد حسن العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين والدكتور عصام قمر رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الأسبق و عمر حمزة نائبٱ عن وزيرة التضامن الاجتماعي.

والنائبة راجية الفقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.