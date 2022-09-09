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تعليق إخطار رسمى على سور قصر باكنجهام بوفاة الملكة إليزابيث.. فيديو

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:25 م
تعليق إخطار رسمى على سور قصر باكنجهام بوفاة الملكة إليزابيث.. فيديو تعليق الإخطار الرسمى بوفاة الملكة اليزابيث
كتب: إيهاب محمد

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ظهر اثنين من مساعدى الملكة على أبواب قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، ليعلقا إخطارًا رسميًا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، على أسوار بوابات القصر الملكى، وذلك بينما يتواجد حشد كبير فى محاولة للتعبير عن حزنهم على وفاة الملكة البريطانية اليزابيث، وبعد تمرير الإشعار عبر السور الحديدى بدا أنهم يكافحون لإكمال مهمتهم فى حزن وتأثر شديدين، وذلك وفقا لما نشرته "إندبندنت".

التقرير من المصدر
التقرير من المصدر

ويوضح المقطع المصور أن مساعدى الملكى يعلقان الإخطار برحيل ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عامًا، والمكتوب على ورقة محفوظة داخل إطار خشبى، وتظهر اللقطات المصورة أحد مساعد الملكة وهو يجد صعوبة في تثبيت الإشعار من الخلف بقطعة من الأسلاك.

وعلى جانب آخر، وصل الملك تشارلز الثالث، إلى قصر باكنجهام، استعدادا لإلقاء خطاب على الشعب البريطاني بعد رحيل والدته الملكة اليزابيث الثانية، وصافح تشارلز الثالث الجماهير المحتشدة حول قصر باكنجهام الذين جاءوا لدعمه في مهمته الجديدة.

وكان الملك تشارلز الثالث وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، قادما من إسكتلندا، ومن المقرر أن يتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت فى قصر سانت جيمس.

اثناء تعليق الاخطار
اثناء تعليق الاخطار

وأطلقت المدفعية البريطانية، 96 طلقة تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد أن أعلن قصر باكنجهام الجمعة، فيما كانت الأسرة الملكية فى بريطانيا، قد أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.


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