تعرف على خطة إحلال وتجديد خدمات المواطنين فى مدينة أسيوط بتكلفة 245 مليون جنيه

أسيوط- هيثم البدرى

تواصل الجهات التنفيذية المتابعة المستمرة لمشروع احلال، وتجديد محطة مياه التشيكى بأسيوط الذي يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في قطاع مياه الشرب، والصرف الصحى، وأحد المشروعات التى تهدف الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد وتصل تكلفتة الإجمالية 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها.

وفي هذه النقاط نوضح مراحل الاحلال والتجديد:

1-تم وضع خطة إحلال، وتجديد لتتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث ، وذلك طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية

2- تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل ، وبيارة المياه العكرة بالمحطة .

3-تم تجديد المروقات والمرشحات مع تغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب بشكل كبير مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة.

4 -تم توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي

5- تم عمل إحلال ،وتجديد لمحولات الكهرباء حتي تتناسب مع القدرات الجديدة المحول

6- تنفيذ، وتشطيب مبنى إداري ومعمل مركزي مزود بأحدث الاجهزة الدقيقة بتكلفة 120مليون جنيه

7-تزويد المعمل الحديث بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة في العالم لعمل جميع التحاليل العضوية، وغير العضوية، والميكروبيولوجية، حتى يكون المرجعية الرئيسية لجميع معامل الشركة من خلال العينات التي تصل إليه من جميع المحطات والشبكات بمعرفة الإدارات التابعة لقطاع المعامل والجودة .

8-وصلت تكلفة المعمل الى 120 مليون جنيه ويتم تجهيزه ليضم (4) معامل رئيسية ما بين معمل لتحاليل القياسات العضوية ومعمل للتحليل القياسات الغير عضوية، معمل للتحليل البكتروبيولوجى ، ومعمل للفحص البيولوجي ليكون على رأس منظومة جودة المياه بما يمتلكه من معدات وأجهزة حديثة .

9-وصلت نسب التنفيذ الى نحو 85% وجار متابعة باقي الأعمال حتي يتم افتتاحه قريبا.



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال