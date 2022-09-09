اليوم السابع
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تعرف على جهود الدولة فى مشروع تبطين الترع والتحول للرى الحديث

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:12 م
تعرف على جهود الدولة فى مشروع تبطين الترع والتحول للرى الحديث تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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تبذل الدولة جهود كبيرة لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والرى، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع.

وفى التقرير التالى نتعرف على جهود الدولة فى المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى والتحول للرى الحديث:

1- تم الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علماً بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر600 فرصة عمل يومية.

2- الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.

3- الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021.

4-يتم تحديث منظومة الري بـ 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة بها في المرحلة الثانية وتنتهي في يونيو 2024.

5- بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، سيتم توفير 5 مليارات متر3 من المياه، والتي ستساهم في استصلاح نحو مليون فدان.

6- رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه لـ7.8 مليون فدان بالوادي والدلتا.

7-من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان من جسور الترع والاستفادة منها للتأجير بنظام مقابل الانتفاع.


الرى الحديث

تبطين الترع

المياه

الرى



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