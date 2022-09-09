تعرف على النظام الغذائى المثالى لمريض البواسير

فاطمة ياسر

البواسير عبارة عن تورم فى الأوردة التى تقع فى فتحة الشرج، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بها، ومنها الإصابة بالإمساك الذى يتسبب فى بألم شديد بالشرج، والحكة والنزيف.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن تناول الأطعمة الصحية الغذائى التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالبواسير، ومنها:

- الخضراوات والفواكه لأنها أطعمة غنية بألالياف والماء، التى تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، وتنظم حركة الأمعاء والهضم، وتعمل علي ضبط مستويات السكر، والكوليسترول الضار في الجسم، كما أن هذه الأطعمة تساهم في جعل البراز أكثر ليونة، ولذا لا يتسبب في نزول البواسير.

- الفواكه المجففة، فهي من الفواكه التي تساهم بشكل كبير الحد من الإصابة بالبواسير.

- بذور الكتان، تعد من الأطعمة الجيدة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، لأنها تساهم بشكل كبير في ترطيب المعدة والأمعاء، فهي من الأطعمة الغنية بالألياف التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتقليل فرص الإصابة بالبواسير.

- البقوليات، تعد من مصادر الألياف التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالباسير لأنها غنية بنسبة عالية من الألياف.

- المكسرات، تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تقلل فرص الإصابة بالبواسير، كما أنها تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا 3، والبروتين وجميع هذه العناصر الغذائيى مهمة لصحتك.