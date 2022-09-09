تعرف على استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال العام الدراسى الجديد

المنوفية - فريق المحافظات

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بالمنوفية.

يأتى ذلك في إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 والذى من المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل، حيث شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، فضلاً عن التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشئون الصحية بتكثيف الحملات التوعوية وتجهيز بوسترات توعية بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمدارس حفاظاً على الصحة العامة للطلاب.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالمحافظة والقطاع الخاص لتنظيم معارض لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25% ، مع التشديد على حصر وإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) غير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس .

فيما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ، ومتابعة إجراءات إستلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والتأكد من الانتهاء من كافة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد تمهيداً لبدء العام الدراسى الجديد ، وكذا التأكد من الانتهاء من إجراءات الصيانة اللازمة بباقى المدارس وفقاً للمعايير الصحية حفاظاً على صحة الطلاب وإعداد تقرير يعرض عليه خلال أسبوع من تاريخه بالموقف.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على مسئولى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أية معوقات تواجه العملية التعليمية بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .