تعرف على أضرار الولادة القيصرية بعد توجيهات الصحة بتقليل المعدلات

فاطمة ياسر

تستهدف وزارة الصحة تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، يقدم اليوم السابع أبرز أضرار الولادة القيصرية.