تعرف على أضرار الولادة القيصرية بعد توجيهات الصحة بتقليل المعدلات

تستهدف وزارة الصحة تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، يقدم اليوم السابع أبرز أضرار الولادة القيصرية.
أوضح التقرير المنشور عبر موقع "medscape"، أن الولادة القيصرية
لا تتسبب في شعور بأي الألم أثناء الولادة بسبب التخدير، إلا أنها تعرض المرأة إلي أوجاع ومخاطر وأضرار ومنها:
- زيادة فرص الاصابة بالجلطات الدموية
تسبب الولادة القيصرية في زيادة فرص الإصابة بالجلطات الدموية، والسبب أن الإصابة بتجلط الأوردة العميقة التي تؤدي إلى انسداد رئوي.
- قد يحدث نزيف
خلال الولادة القيصرية تفقد النساء نسبة دماء أكبر من الطبيعية، وهذا يتسبب في حدوث ضعف شديد في الجسم، وهذا قد يتسبب في إمكانية تمزق الأوعية الموجودة في الرحم خلال فتح البطن.
- زيادة فرص الإصابة بالتهابات الرحم
قد يصاب بعض النساء بالتهابات في الرحم عندما لا يتم أخذ المضادات الحيوية التي تساعد في حماية بطانة الرحم من حدوث أي مضاعفات.
- قد يستغرق مدة أطول للاستشفاء
لأنها تمكث في المستشفي لفترة أطول مقارنة بالولادة الطبيعية، والسبب وجود جرح عميق في البطن يحتاج للرعاية الطبية.
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