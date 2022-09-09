تحرير "568" مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (568) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.