تحرير "568" مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (568) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
تحرير "568" مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعةالجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:54 م
ترشيد الكهرباء، ارشيفية
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