اليوم السابع
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تحرير "568" مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:54 م
تحرير "568" مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة ترشيد الكهرباء، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (568) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 
 

ترشيد الكهرباء

غلق محالات

قرار مجلس الوزراء



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