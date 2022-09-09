تجديد شهادة (الأيزو 17025) لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تجديد شهادة "الأيزو 17052" لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بمركز أبو حماد، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الايجاك الدولية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا والحاصلان على تجديد شهادة " الأيزو 17052 " بمعرفة المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك).