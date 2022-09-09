تجديد حبس ربة منزل حاولت إدخال كمية من المخدرات لخطيبها بسجن مركز بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بمركز بنها في محافظة القليوبية، تجديد حبس ربة منزل وعاطل، مقيمان دائرة مركز كفر شكر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبط الأولى أثناء محاولتها إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لخطيبها "المتهم الثاني"، المحبوس بسجن المركز على ذمة أحد القضايا والمقضي فيها عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، وتمكن ضباط المباحث من ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط المباحث بالمركز من ضبط ربة منزل، أثناء محاولتها إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المحبوسين بسجن المركز، وذلك داخل الزيارة المعدة له.

وبالمعاينة والفحص، تبين تمكن مأمور مركز بنها وضباط المباحث من ضبط "أ أ ف"، 18 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة كفر شكر، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، موضوعين داخل الزيارة المعدة لخطيبها "ح س ع"، 31 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، والمحبوس على ذمة أحد القضايا "ضرب" والمقضي فيها بحبسه 6 أشهر.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بوضعها للمواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لخطيبها بقصد إدخالها له بمحبسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.