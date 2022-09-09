بيطرى كفر الشيخ: تحصين 35 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من تحصين 35120 طائر ضد الأمراض الوبائية، و تحصين 2200 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار مكافحة مرض أنفلونزا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال بشار، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، مؤكداً أنه جرى تطهير 6 اسواق، و 17 رياشة ، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 82 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع باجمالى 31500 طائر حفاظا على الثروة الداجنة ، كما تم منح 11 تصاريح نقل طيور حية وذلك خلال الأسبوع الجاري.