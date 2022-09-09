بيطرى الأقصر تواجه "أنفلونزا الطيور" بلجان رصد وتقصي لنشاط المرض.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن تواصل تشكيل لجان طبية بيطرية من إدارات إسنا وأرمنت البيطرية فى أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية مكونة من كلا من الدكتورة تيسير بدوى مدير الإدارة البيطرية بأرمنت، والدكتورة شيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور محمد مدنى الطبيب بإدارة أرمنت البيطرية، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الطيور بأرمنت، وتم عمل التقصى النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى سحب عينات من الطيور وجارى إرسالها للمعمل المرجعى للفحص، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على الثروة الداجنة وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه فى مدينة إسنا تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، مكونة من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الإبيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير بيطرى الأقصر، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الطيور بمدينة إسنا المقام بمنطقة القرية بإسنا، وقامت اللجنة بتنفيذ أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة بسوق الطيور بمنطقة القرية بمركز إسنا، بالإضافة إلى سحب عينات من الطيور وجارى إرسالها للمعمل المرجعى للفحص، بالإضافة إلى توعية المواطنين والمواطنات بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الآمن للطيور لتفادى التعرض للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وتوعيتهم بطرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك حرصاً وحفاظاً على الثروة الداجنة وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.



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