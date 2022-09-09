وقال بيسكوف - في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" روسية - "كانت الرسالة الرئيسية للرئيس فلاديمير بوتين هي أننا سنتصرف بما يتماشى مع مصالحنا، فالإجراءات المضادة ستكون بالتأكيد متماشية مع مصالحنا، لكن هذه لن تكون بالضرورة خطوات انتقامية".



وأكد المتحدث باسم الكرملين - معلقا على رد روسيا المحتمل على قيود التأشيرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي - أن الاتحاد الروسي ينتظر السياح الغربيين، حيث يجب على الناس أن يأتوا ويروا بأنفسهم أنه يتم إخبارهم بأكاذيب عديدة عن روسيا.



وفي سياق منفصل، أشار بيسكوف إلى ما وصفه "بالمعاملة غير المناسبة" للدبلوماسيين الروس والمشاركين في الأحداث الدولية، مضيفا أن "ردنا على ذلك سيكون بمبدأ المعاملة بالمثل الذي يعد حجر الزاوية في أي علاقات دبلوماسية".