بوتين يرحب برفع الاتحاد الأوروبي القيود عن الأسمدة الروسية

أ ش أ

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ترحب برفع القيود عن إمدادات الأسمدة الروسية لكنه يعتبر حظر الإمدادات إلى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أمرًا غير مقبول.

وقال بوتين - في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم /الجمعة/- "إننا نعلم أيضا أن المفوضية الأوروبية أفرجت عن إمدادات الأسمدة الروسية ورفعت العقوبات، نرحب بمثل هذه القرارات".

وأضاف أنه "صدر توضيح من المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة في 10 أغسطس الماضي، واتضح أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي التي يحق لها شراء الأسمدة منا وإن إمدادات الأسمدة الروسية والبيلاروسية عبر موانئ الدول الأوروبية إلى الدول النامية وإلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ما زال محظورا، وهذا يمثل تمييزا ضد شركائنا".

وطالب بوتين وزارة الخارجية "بالعمل مع الشركاء بشكل عام ومع الأمم المتحدة التي شاركت في حل قضايا ذات طبيعة مماثلة".

وقال بوتين "أعتقد أن التمييز ضد دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أمرا غير مقبول".

وخلص بالقول إن روسيا ستنظر بالطبع في مقترحات الشركاء الأوروبيين بشأن إمدادات الأسمدة لهم لكن القضايا المتعلقة بإمدادات الأسمدة إلى الدول الأخرى بحاجة إلى حل أيضا".