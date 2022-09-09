بوتين: روسيا ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بحلول نهاية العام

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنّ بلاده ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بحلول نهاية العام، مبدياً استعداد موسكو لزيادة التوريدات إلى 50 مليون طن من الحبوب، وفق ما أوردت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه".

وأضاف بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدنية فلاديفوستوك الروسية:" من الضروري وضع قيود معينة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم الإعلان عنه سابقا"، مشيرا إلى أن الدول الأشد فقرا تفقد إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب شرائها من قبل الدول المتقدمة.