وجاء في بيان على الموقع الرسمى لـ "الخارجية الأمريكية" أن بلينكن وصل إلى كييف يوم 8 سبتمبر الجارى للقاء الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا؛ بهدف إعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة القوي تجاه أوكرانيا.

وقد أعلن بلينكن عن نيته إبلاغ الكونجرس بتوفير أكثر من 2.2 مليار دولار، وذلك في إطار التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز أمن أوكرانيا ودولها المجاورة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، خلال زيارته إلى بروكسل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، حيث يستعرض الوزير الأمريكي نتائج زيارته إلى كييف ويناقش دعم حلفاء "الناتو" لأوكرانيا وخطط الحلف طويلة الأجل لصد العملية الروسية في أوكرانيا.