بعد إجراءات الصحة لخفض معدل الولادة القيصرية.. اعرفى فوائد الولادة الطبيعية

فاطمة ياسر

نستهدف وزارة الصحة تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع “kellymoralesobgyn”، أبرز الفوائد التي تحل علي النساء اللاتي يخضعن للولادة الطبيعية، ومنها: