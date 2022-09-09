اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

بعد إجراءات الصحة لخفض معدل الولادة القيصرية.. اعرفى فوائد الولادة الطبيعية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:00 م
بعد إجراءات الصحة لخفض معدل الولادة القيصرية.. اعرفى فوائد الولادة الطبيعية تعرف علي فوائد الولادة الطبيعية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نستهدف وزارة الصحة  تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع “kellymoralesobgyn”، أبرز الفوائد التي تحل علي النساء اللاتي يخضعن للولادة الطبيعية، ومنها:  

- تتعافي الأمر بشكل أسرع من الولادة القيصري

تساعد الولادة الطبيعية على التعافي بشكل أسرع، وتستطيع الأم القيام بمهمها اليومية بشكل طبيعي في وقت قليل بعد الولادة. 

تعتبر الولادة الطبيعية  أقصر وأسهل من القيصرية

فخلال الولادة الطبيعية  يرسل هرمون الأوكسيتوسين إشارات إلى الرحم ليبدأ في الانقباض، كما  يرسل إشارات إلى الدماغ لإرسال هرمون الإندورفين لتسكين ألم الطلق الذي تشعره به النساء، وتبقي اسرع وهذا عكس ما ييحدث في الولادة القيصرية التي تعتمد علي التخدير. 

- الولادة الطبيعية أكثر أمانا للطفل

فالتخدير الذي تخضع له النساء خلال الولادة القيصرية قد يتسبب في الكثير من المضاعفات علي الجنين، ومنها ضعف الجهاز العصبي، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وانخفاض حرارة الجسم، وهذا بالطبع يكون عكس الولادة الطبيعية.

- الرضاعة الطبيعية أفضل بعد الولادة الطبيعية

نجد بشكل عام أن الأطفال بعد الولادة القيصرية ينامون كثيرا بسبب التخدير وهذا عكس الولادة الطبيعية، فبعد الولادة  الطبيعية يمكن المرأة  الرضاعفة الطبيعية بشكل طبيعي. 
 

الولادة الطبيعية

فوائد الولادة الطبيعية

تعرف علي فوائد الولادة الطبيعية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة