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بسبب تسرب الغاز.. السيطرة على حريق منزل بالعاشر من رمضان دون خسائر بشرية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:40 ص
بسبب تسرب الغاز.. السيطرة على حريق منزل بالعاشر من رمضان دون خسائر بشرية حريق شقة سكنية - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، فى السيطرة على حريق نشب في شقة بالدور الأرضى في أحد العمارات السكنية بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، بسبب تسريب الغاز داخل الشقة، ولم يسفر الحريق على أي خسائر بشرية أو مصابين.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من نائبة، يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الأرضى في أحد العمارات السكنية بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، بسبب تسريب الغاز داخل الشقة، ولم يسفر الحريق على أي خسائر بشرية أو مصابين، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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