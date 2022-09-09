بدء أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لكوبرى الجيزة المعدنى.. صور

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال طبقة الايبوكسي ل كوبري الجيزة المعدني نزلة شارع مراد، وذلك في إطار خطة الصيانة السنوية للطبقة الاسفلتية بالكوبري؛ حفاظاً على السلامه العامة وتسهيل الحركة المرورية.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت صباح اليوم، غلق منزل كوبرى الجيزة المؤدى لشارع مراد تحديداً الحارة الوسطى فقط بشكل جزئى، لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 9 / 9 / 2022 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 11 / 9 / 2022 علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبرى مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسئولى الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اى إعاقات مرورية.

وأوضح راشد بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.