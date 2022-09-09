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بالأسماء.. إصابة 4 شباب انقلبت بهم سيارة على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:42 ص
بالأسماء.. إصابة 4 شباب انقلبت بهم سيارة على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد انقلاب سيارة
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 4 شباب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اثر انقلاب سيارة يستقلونها على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد.
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من: محمد السيد البلاسي 22 عامًا، ومحمد سالم سليمان 22 عامًا، ومحمد السيد إبراهيم 23 عامًا، ومحمد السيد علام 18 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة يستقلونها على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد. 
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
 
 

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